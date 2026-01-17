Ричмонд
10 человек и кошку спасли карагандинские пожарные из задымленного дома

Сотрудники МЧС эвакуировали 10 человек и спасли домашнюю кошку при пожаре в Караганде, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как сообщили в МЧС, загорелись личные вещи в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Лободы.

«Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС с использованием спасательного колпака были спасены 2 человека, по лестничному маршу эвакуированы 8 человек. Для обогрева жильцов была задействована специальная техника “Вахтовка”. В настоящее время в пункт обогрева доставлены 7 жителей дома, в том числе 2 ребенка».

На месте медики ЦМК МЧС оказывали необходимую помощь эвакуированным.

Также во время пожара был спасен домашний питомец, отравившийся продуктами горения. Спасатели обнаружили кошку без сознания в квартире и вынесли ее на свежий воздух. Животному была оказана первая помощь с применением дыхательного аппарата. После стабилизации состояния кошка была передана владельцу.

«Хозяин животного выразил благодарность спасателям за оперативные и профессиональные действия», — говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Ранее в Астане потушили двухэтажный дом.