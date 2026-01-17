Россиянам назвали факторы, влияющие на размер пенсии

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Размер пенсии россиян зависит от официального трудоустройства: стаж и взносы работодателя от «белой» зарплаты формируют нужный размер пенсионных баллов, тогда как ошибки в их учете снижают выплаты.
Как ранее отмечала в беседе с РИА Новости старший преподаватель факультета экономики и права РАНХиГС Марина Солодовникова, ошибки в учете стажа или неофициальное трудоустройство могут уменьшить размер пенсии.
«В первую очередь, важно удостовериться, чтобы ваше трудоустройство было официальным. В таком случае стаж и “белая” зарплата обеспечат вам своевременный выход на пенсию и позволят сформировать нужный размер пенсионного коэффициента (ИПК)», — говорится в сообщении в Telegram-канале Соцфонда.
Как указывается на сайте фонда, в случае несогласия со сведениями о накопленном стаже, которые содержит выписка из индивидуального лицевого счета, россиянин может исправить ошибку через портал «Госуслуг» или лично в отделении Соцфонда.
Для учета пропущенного периода работы необходимо подать заявление и предоставить доказательства — документы, которые бы подтвердили трудовую деятельность. При этом могут понадобиться оригиналы предоставляемых бумаг.