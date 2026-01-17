Ричмонд
Роботизированная система с ИИ будет выполнять ортопедические операции в Астане

Национальному научному центру травматологии и ортопедии имени академика Н. Д. Батпенова в Астане передали роботизированную хирургическую систему MISSO, сообщает Минздрав Казахстана.

Источник: Sputnik.kz

Система предназначена для планирования и проведения ортопедических операций с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Это позволит повысить точность хирургических вмешательств и расширить возможности высокотехнологичной ортопедической помощи, подчеркнули в центре.

В передаче MISSO научному центру принял участие посол Индии в Казахстане Сайлас Тангал. Он отметил развитие казахстанско-индийского сотрудничества в сфере медицинских технологий и готовность к дальнейшему обмену опытом, сообщил Минздрав.

Ежегодно в Казахстане выполняется около 18 тысяч операций по эндопротезированию, при общей потребности свыше 120 тысяч. Использование роботизированных технологий направлено на повышение качества и стандартизации лечения, подчеркнул Минздрав.