Роботизированная система с ИИ будет выполнять ортопедические операции в Астане

АСТАНА, 17 янв — Sputnik. Национальному научному центру травматологии и ортопедии имени академика Н. Д. Батпенова в Астане передали роботизированную хирургическую систему MISSO, сообщает Минздрав Казахстана.
Система предназначена для планирования и проведения ортопедических операций с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Это позволит повысить точность хирургических вмешательств и расширить возможности высокотехнологичной ортопедической помощи, подчеркнули в центре.
В передаче MISSO научному центру принял участие посол Индии в Казахстане Сайлас Тангал. Он отметил развитие казахстанско-индийского сотрудничества в сфере медицинских технологий и готовность к дальнейшему обмену опытом, сообщил Минздрав.
Ежегодно в Казахстане выполняется около 18 тысяч операций по эндопротезированию, при общей потребности свыше 120 тысяч. Использование роботизированных технологий направлено на повышение качества и стандартизации лечения, подчеркнул Минздрав.