В Казахстане появится единая платформа для инженеров и исследователей

«Наш университет на протяжении более пяти лет выступает организатором конференции IEEE SIST, которая служит площадкой, где ученые, инноваторы и специалисты индустрии обсуждают прикладные решения в области ИИ, интеллектуальных систем, обработки больших данных и цифровых сервисов. В рамках конференции проходят презентации исследований, технические сессии, мастер-классы и встречи с индустриальными партнерами. Благодаря созданию IEEE Kazakhstan Section участники получат более широкие возможности для совместных исследований и включения в международные рабочие группы IEEE», — отметил проректор по науке и инновациям Astana IT University Андрей Белощицкий.