Тройка суперфиналистов определилась в «Фактор.by»

В эфире телеканала «Беларусь 1» определились имена суперфиналистов популярного белорусского шоу талантов «Фактор.by». По результатам зрительского голосования в номинации на покидание проекта оказались Алина Гулевич и Шамхал Хачатурян. Последний — участник команды Владимира Громова, для него это уже была третья подряд номинация на вылет. Голоса судей разделились поровну, в результате судьба участников решалась зрительским голосованием. В результате после седьмого прямого эфира «Фактор.by» проект покинул Шамхал Чачатурян.