Тройка суперфиналистов определилась в «Фактор.by»

Стали известным имен суперфиналистов проекта «Фактор.by».

Источник: Комсомольская правда

В эфире телеканала «Беларусь 1» определились имена суперфиналистов популярного белорусского шоу талантов «Фактор.by». По результатам зрительского голосования в номинации на покидание проекта оказались Алина Гулевич и Шамхал Хачатурян. Последний — участник команды Владимира Громова, для него это уже была третья подряд номинация на вылет. Голоса судей разделились поровну, в результате судьба участников решалась зрительским голосованием. В результате после седьмого прямого эфира «Фактор.by» проект покинул Шамхал Чачатурян.

Таким образом, в суперфинале будут участвовать Ибрагим Карасов, Клим Астрамович и Алина Гулевич. Добавим, что суперфинал «Фактор.by» состоится в пятницу, 23 января 2026 года, старт решающего прямого эфира — 20.45.

