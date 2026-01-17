Ричмонд
Правительство утвердило время ожидания скорой помощи

РИА Новости: скорая помощь в России должна добираться до пациента за 20 минут.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Бригада скорой помощи в России должна доезжать до пациента за 20 минут с момента вызова, следует из соответствующего постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, время прибытия бригады к пациенту при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова.

В постановлении уточняется, что в территориальных программах государственных гарантий время, за которое должна доехать скорая помощь, может быть обоснованно скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей регионов.