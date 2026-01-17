Ричмонд
На 78-м году ушел из жизни воронежский писатель Сергей Пылев

Последние дни литератор провел в реанимации с тяжелым инсультом.

Источник: Комсомольская правда

Литературное сообщество Воронежа понесло тяжелую утрату. Вечером 16 января на 78-м году жизни скончался русский писатель, наш земляк, член правления Воронежской региональной организации Союза писателей России, заведующий отделом прозы воронежского журнала «Подъем» Сергей Прокофьевич Пылев. Трагическую новость в тот же вечер сообщил его коллега Виталий Жихарев.

Последние дни, по словам Виталия Ивановича, литератор провел в реанимации больницы «Электроника», куда был госпитализирован с тяжелым инсультом:

— Мы с ним дружили с 1980-го года. Он старше меня на полгода. В феврале ему исполнилось бы 78 лет. Очень добрый, душевный был человек. Талантливый писатель. Из сегодняшних воронежских прозаиков — один из ведущих, — поделился Виталий Иванович.

Сергей Пылев родился в 1948 году в городе Коростень Украинской ССР, но почти вся его жизнь была неразрывно связана с Воронежем, куда он переехал еще ребенком в 1956 году.

Здесь же он окончил филологический факультет ВГУ, прошел большой путь в журналистике и общественной деятельности. Работал в региональных СМИ, занимал пост заместителя председателя правления Воронежского отделения Союза писателей СССР, был главным редактором журнала «Воронеж: время, события, люди».

Сергей Прокофьевич автор 10 книг прозы, изданных в Воронеже и Москве. Его рассказы и повести регулярно публиковались в ведущих литературных журналах России, таких как «Москва», «Подъем», «Север», «Берега».

За свое служение слову Сергей Пылев был удостоен множества наград: стал лауреатом премии «Кольцовский край», дипломантом престижных литературных конкурсов, включая Всероссийский конкурс «Во славу Бориса и Глеба».