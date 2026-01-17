16 января 2026 года стало самым холодным за последние 20 лет в Красноярске: фото города в −40

Вчерашний день, 16 января 2026 года, официально стал самым холодным за последние два десятилетия наблюдений в Красноярске. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дмитрий Ульянов. Сегодня температура точно такая же. Мы быстро пробежались по одному из самых красивых районов Красноярска — Южному берегу. Смотрите, как снежно, а людей на улицах нет, ведь на улице −40!
По словам метеоролога, если рассматривать период с 2005 года, то предыдущие рекордно низкие температуры для этой календарной даты были значительно выше. В 2008 году 16 января столбик термометра показывал −30,9 градуса, а в 2017 году — −32,9 градуса.
Сегодняшние показатели существенно превзошли эти значения. В утренние часы в Красноярске температура опускалась ниже отметки в минус 36 градусов, а дневная температура не поднималась выше минус 33 градусов, что подтверждает статус дня как аномально холодного.