16 января 2026 года стало самым холодным за последние 20 лет в Красноярске: фото города в −40

Вчерашний день, 16 января 2026 года, официально стал самым холодным за последние два десятилетия наблюдений в Красноярске. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дмитрий Ульянов. Сегодня температура точно такая же. Мы быстро пробежались по одному из самых красивых районов Красноярска — Южному берегу. Смотрите, как снежно, а людей на улицах нет, ведь на улице −40!