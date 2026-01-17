Гонка чемпионов с участием сильнейших пилотов РФ пройдет в Самарской области

Автогонщики соберутся на ледовой трассе полигона АО «АВТОВАЗ» в селе Сосновка Ставропольского района. Соревноваться они будут на одинаковых авто: гоночных версиях Lada Vesta и Lada Iskra. Начнется гонка с группового этапа. Путевки в четвертьфинал получат по два участника из каждой групп. Затем определятся полуфиналисты и финалисты. Судьбу главного трофея — «Серебряной ладьи» — решат в заездах до двух побед.