Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гонка чемпионов с участием сильнейших пилотов РФ пройдет в Самарской области

Сильнейшие пилоты страны соберутся в Самарской области, чтобы сразиться на Lada в 28-й Гонке чемпионов.

Источник: министерство спорта Самарской области

В следующую субботу, 24 января 2026 года, в Самарской области пройдет 28-я Гонка чемпионов. В ней примут участие сильнейшие пилоты страны. Мероприятие пройдет при поддержке регионального правительства.

Автогонщики соберутся на ледовой трассе полигона АО «АВТОВАЗ» в селе Сосновка Ставропольского района. Соревноваться они будут на одинаковых авто: гоночных версиях Lada Vesta и Lada Iskra. Начнется гонка с группового этапа. Путевки в четвертьфинал получат по два участника из каждой групп. Затем определятся полуфиналисты и финалисты. Судьбу главного трофея — «Серебряной ладьи» — решат в заездах до двух побед.

Напомним, Гонку чемпионов проводят в Самарской области с 1996 года. Первым победителем соревнований стал раллист Сергей Алясов. Сейчас действующий чемпион и рекордсмен Гонки — пилот Кирилл Ладыгин. На его счету девять побед.