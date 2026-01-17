Гонка чемпионов с участием сильнейших пилотов РФ пройдет в Самарской области

В следующую субботу, 24 января 2026 года, в Самарской области пройдет 28-я Гонка чемпионов. В ней примут участие сильнейшие пилоты страны. Мероприятие пройдет при поддержке регионального правительства.
Автогонщики соберутся на ледовой трассе полигона АО «АВТОВАЗ» в селе Сосновка Ставропольского района. Соревноваться они будут на одинаковых авто: гоночных версиях Lada Vesta и Lada Iskra. Начнется гонка с группового этапа. Путевки в четвертьфинал получат по два участника из каждой групп. Затем определятся полуфиналисты и финалисты. Судьбу главного трофея — «Серебряной ладьи» — решат в заездах до двух побед.
Напомним, Гонку чемпионов проводят в Самарской области с 1996 года. Первым победителем соревнований стал раллист Сергей Алясов. Сейчас действующий чемпион и рекордсмен Гонки — пилот Кирилл Ладыгин. На его счету девять побед.