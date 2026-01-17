Полиция продолжает поиски детей погибших супругов из Атырауской области

В ДП Атырауской области отметили, что поисковые мероприятия прекратятся только после обнаружения пропавших, розыскные работы продолжаются. По данным полиции, сотрудники ДЧС сейчас уже действительно не задействованы в поисках, то есть это ведомство приостановило работы со своей стороны. В ДП региона добавили, что при необходимости к поисковым работам могут быть привлечены другие структуры.