Казахстан меняет модель финансирования школ и поликлиник

Речь идёт не о точечных правках, а о пересборке всей модели финансирования — с акцентом на цифровизацию, реальную потребность и эффективность бюджетных расходов, передает DKNews.kz.
Об этом заявила заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева.
По её словам, масштабная цифровизация вскрыла серьёзные проблемы в действующих механизмах размещения госзаказа в частном секторе.
«Правительством были тщательно проанализированы действующие механизмы размещения госзаказа в частных организациях, где выявлены серьёзные проблемы. Масштабная цифровизация всё чаще вскрывает факты злоупотреблений доверием государства», — отметила она.
Частных школ стало больше — а мест всё равно не хватает.
Особое внимание в ходе анализа уделено сфере образования. За последние восемь лет количество частных школ в Казахстане выросло почти в семь раз — до 785 учреждений. Однако вместо ожидаемого эффекта это привело к резкому росту нагрузки на бюджет.
Цифры выглядят показательно:
в 2020 году расходы составляли 13 млрд тенге, в 2025 году — уже 242 млрд тенге.
При этом дефицит ученических мест не сократился, а наоборот — достиг 251 тысячи.
«Инвестиционные затраты за пять лет составили 111 млрд тенге — сумма, сопоставимая со строительством 35 новых школ. Однако ключевая цель так и не была достигнута», — подчеркнула Аида Балаева.
Дополнительную тревогу у правительства вызывают системные перекосы: до 80% частных школ располагаются в арендованных зданиях, многие из них открывались без учёта реальной потребности регионов, а руководящие должности нередко занимали неквалифицированные специалисты.
Мораторий и новая логика поддержки.
В ответ на выявленные проблемы уже запущен пилотный механизм финансирования с полной оцифровкой школ, однако он носит временный характер. Следующий шаг — более жёсткие решения.
«Предлагается введение моратория на размещение госзаказа в новых школах. В качестве меры поддержки частного капитала — оставить только возмещение инвестиционных затрат без размещения госзаказа», — заявила министр.
Также рассматривается оптимизация расходов на студенческие общежития, за исключением крупнейших мегаполисов, где проблема остаётся наиболее острой.
Здравоохранение: рост частников не дал качества.
Не менее серьёзные нарушения выявлены и в системе здравоохранения. Сегодня к первичной медико-санитарной помощи в стране прикреплены более 20 млн человек, при этом почти половина поликлиник — частные.
Однако рост числа частных организаций и почти двукратное увеличение прикреплённого населения, как признают в правительстве, не привели ни к росту доступности, ни к улучшению качества медицинской помощи.
Среди ключевых проблем названы:
двойное финансирование услуг, приписки, нецелевое использование средств, оказание помощи без лицензий и необходимого оснащения.
«Решение этих вопросов возможно только через системные изменения и полную цифровизацию», — подчеркнула Аида Балаева.
Пациент — в центр системы.
Министерство здравоохранения переходит к планированию медицинской помощи на основе реальной потребности населения, с учётом демографии и миграционных процессов. Из системы финансирования будут исключаться неактивные пациенты.
Ключевое нововведение — сквозной цифровой контроль и обязательное подтверждение факта оказания медицинской услуги самим пациентом через мобильные сервисы. Параллельно будет усилен контроль качества и начата комплексная проверка деятельности частных медицинских организаций.
«Наш главный принцип — каждый бюджетный тенге должен работать на реальное улучшение качества образования и здравоохранения», — резюмировала заместитель премьер-министра.
Фактически правительство даёт понять: эпоха формального роста частных школ и клиник за счёт бюджета подходит к концу. На первый план выходят эффективность, прозрачность и реальный результат для граждан — а цифровизация становится не просто инструментом, а основой новой системы.