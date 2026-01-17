Ричмонд
Необычную купель к Крещению соорудили под Гомелем

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17янв — Sputnik, Татьяна Федоренко. Жители Ветки в этом году на Крещение будут окунаться с комфортом в необычной купели, передает корреспондент Sputnik.

Ледяную мебель выпилили из глыбы льда сотрудники Ветковской спасательной станции ОСВОД. Идея оформления купели принадлежит начальнику станции, сотрудники которой вырезали изо льда четыре фигуры и крест. Два «дивана» и пара «кресел» — не просто декоративный элемент. После окунания в прорубь на необычную мебель можно присесть, чтобы отдохнуть.

«Вырезали один рабочий день, больше по времени уходит на поддержание в пригодном к эксплуатации состоянии купели, поскольку она быстро замерзает и необходима чистка раз в сутки», — рассказал агентству начальник Ветковской спасательной станции Гомельской областной организации Общества спасания на водах Сергей Силкин.

Сама купель тоже необычной формы и размера. Гигантский крест размером 8 на 4 метра способен вместить сразу несколько человек. Таинство крещенского ритуала будут контролировать водолазы спасательной станции и медики.

«Нельзя купаться в проруби при наличии хронических заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы и других воспалительных процессов в этот период, беременным и детям до трех лет. Перед купанием мы рекомендуем сделать разминку, не находиться в воде более одной минуты, после окунания выпить горячий чай», — делится рекомендациями начальник станции.

В этом году в Гомельской области на Крещение оборудуют 32 купели, причем три — в самом Гомеле.