Необычную купель к Крещению соорудили под Гомелем

«Нельзя купаться в проруби при наличии хронических заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы и других воспалительных процессов в этот период, беременным и детям до трех лет. Перед купанием мы рекомендуем сделать разминку, не находиться в воде более одной минуты, после окунания выпить горячий чай», — делится рекомендациями начальник станции.