Генконсульство Казахстана официально открылось в Гуанчжоу

АСТАНА, 17 янв — Sputnik. В городе Гуанчжоу, административном центре провинции Гуандун на юге Китая официально открылось Генконсульство Казахстана.
Об этом агентству Синьхуа сообщили в Канцелярии по иностранным делам муниципалитета города Гуанчжоу.
Консульский округ охватывает несколько провинций КНР, это:
Гуандун;
Хунань;
Юньнань.
А также Гуанси-Чжуанский автономный район.
С открытием нового учреждения общее число генконсульств иностранных стран в Гуанчжоу достигло 70-ти.
В июне 2025 года итайский авиаперевозчик China Southern Airlines официально открыл прямую авиалинию Гуанчжоу — Алматы. На данный момент она выполняет пять рейсов в неделю.
Гуанчжоу — четвертый по величине город Китая,
Узнать больше по теме
Хайнань: тропический рай Китая
Хайнань — главный тропический курорт Китая, притягивающий миллионы туристов круглый год. Здесь идеальные пляжи, современные отели и богатая природная экосистема. Остров активно развивается как зона беспошлинной торговли и международный деловой хаб. Рассказываем, как менялось это место от древней ссыльной провинции до центра роскошного отдыха и что делает его уникальным сегодня.Читать дальше