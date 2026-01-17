Ричмонд
Генконсульство Казахстана официально открылось в Гуанчжоу

Консульство охватит несколько провинций и районов КНР.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 17 янв — Sputnik. В городе Гуанчжоу, административном центре провинции Гуандун на юге Китая официально открылось Генконсульство Казахстана.

Об этом агентству Синьхуа сообщили в Канцелярии по иностранным делам муниципалитета города Гуанчжоу.

Консульский округ охватывает несколько провинций КНР, это:

Гуандун;

Хунань;

Юньнань.

А также Гуанси-Чжуанский автономный район.

С открытием нового учреждения общее число генконсульств иностранных стран в Гуанчжоу достигло 70-ти.

В июне 2025 года итайский авиаперевозчик China Southern Airlines официально открыл прямую авиалинию Гуанчжоу — Алматы. На данный момент она выполняет пять рейсов в неделю.

Гуанчжоу — четвертый по величине город Китая,

