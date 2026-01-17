Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики предупредили о мощном морозе до −28 в Беларуси ночью 18 января

Ночью 18 января в Беларуси будет очень холодно.

Источник: Комсомольская правда

Крещенские морозы, кажется, начинают набирать обороты: ночью 18 января в Беларуси столбики термометров покажут до минус 28 градусов. Средняя температура будет колебаться в диапазоне от 17 до 24 ниже нуля, но и температурные максимумы в 25−28 градусов мороза также не исключены.

Как сообщили в Белгидромете, при этом местами по Беларуси в ночные часы ожидается изморозь, возможен и слабый туман, который сохранится и по утру. В воскресенье на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Днем мороз уменьшится: будет от 10 до 16 градусов.

Ранее мы писали о том, что стали известны имена трех суперфиналистов популярного белорусского шоу талантов «Фактор.by» (читать далее вот тут).