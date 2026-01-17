Синоптики предупредили о мощном морозе до −28 в Беларуси ночью 18 января

Как сообщили в Белгидромете, при этом местами по Беларуси в ночные часы ожидается изморозь, возможен и слабый туман, который сохранится и по утру. В воскресенье на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Днем мороз уменьшится: будет от 10 до 16 градусов.