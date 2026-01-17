Депутат Госдумы Фаррахов может стать новым ректором КГМУ

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов рассматривается в качестве кандидата на пост руководителя Казанского государственного медицинского университета (КГМУ). Его назначение может состояться, если ученый совет вуза поддержит его кандидатуру.
«Хочу сделать все возможное, чтобы вуз показывал себя достойно не только в стране, но и в мире», — прокомментировал «Татар-информу» свое возможное назначение Фаррахов. При этом он отметил, что говорить о конкретных планах пока преждевременно.
Айрат Фаррахов имеет прямую связь с университетом: он с отличием окончил КГМУ в 1993 году. Его профессиональная карьера началась сразу после выпуска. В 2002 году он стал заместителем главного врача по хирургии РКБ Татарстана, а в 2006 возглавил управление здравоохранения Казани, после чего занимал пост министра здравоохранения Татарстана.