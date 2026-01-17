21 проект из Иркутской области получит президентские гранты

Иркутская область громко заявила о себе на первом конкурсе Фонда президентских грантов 2026 года. Сразу 21 региональный проект удостоился финансовой поддержки — такое решение принял Координационный комитет.
Активность местных общественников впечатляет: на конкурс поступило целых 166 заявок из Приангарья. Это наглядно доказывает — в регионе живёт множество неравнодушных людей, готовых предлагать смелые идеи для решения насущных проблем.
Общая сумма грантов составит внушительные 48,3 млн рублей. Самый крупный чек — около 5 млн рублей — отправится сразу нескольким флагманским инициативам. Среди них: проект «Мамины нити: тепло для людей, работа для мам» от благотворительного фонда «Спаси и сохрани», который поможет мамам обрести профессию и стабильный доход; программа «Ранняя помощь — вместе с семьёй» Иркутского центра абилитации, нацеленная на поддержку семей с особенными детьми; инициатива «Путь к самостоятельности» от организации «Надежда», помогающая людям с инвалидностью с детства стать более независимыми.
Остальные победители разделят между собой гранты от 450 тысяч до 4 млн рублей.
