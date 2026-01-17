«До 900 рублей спишут с карты без суда и уведомления». Юристы рассказали об упрощенном порядке взимания штрафов в Беларуси с 2026 года

Кстати, у должника есть два месяца на добровольное погашение. При чем в первые 30 дней надо оплатить хотя бы 30% суммы. Остальное — в течение второго месяца. Если штраф не оплачен, то могут арестовать имущество, запретить выезд за границу. Плюс принудительный сбор в 10% от штрафа, но не меньше 0,5 базовой (22,5 рубля).