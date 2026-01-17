«До 900 рублей спишут с карты без суда и уведомления». Юристы рассказали об упрощенном порядке взимания штрафов в Беларуси с 2026 года

Главное управление юстиции Гомельского облисполкома напомнило, что с 2026 года в Беларуси заработал упрощенный порядок взимания штрафов, в том числе за нарушение ПДД с камер фотофиксации.
«Если сумма долга до 20 базовых величин (900 рублей на сегодня) и нет других исполнительных производств по деньгам, штраф спишут прямо с банковской карты или счета — без суда и уведомлений», — отметили юристы.
Кстати, у должника есть два месяца на добровольное погашение. При чем в первые 30 дней надо оплатить хотя бы 30% суммы. Остальное — в течение второго месяца. Если штраф не оплачен, то могут арестовать имущество, запретить выезд за границу. Плюс принудительный сбор в 10% от штрафа, но не меньше 0,5 базовой (22,5 рубля).
Юристы подчеркнули, что деньги с карты без суда и уведомлений спишут не только за дорожные штрафы, но и за другие мелкие задолженности.
