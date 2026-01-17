Золотовицкий щедро делился опытом, рассказал Хабенский

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Народный артист РФ, художественный руководитель и директор МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский, говоря о кончине заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого, рассказал, что тот щедро делился личным опытом и вниманием.
Золотовицкий скончался утром в среду в больнице, ему было 64 года. Церемония прощания с ним проходит на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова. Похоронят Золотовицкого на Троекуровском кладбище.
«Не стало нашего друга, не стало моего старшего товарища, наставника, он щедро делился вниманием и опытом — из своих ситуаций, делал это ненавязчиво, легко, с хорошим чувством юмора и такта, но очень точно, всегда очень точно», — отметил Хабенский.
Он также зачитал письмо советского и российского театрального критика, театрального педагога Анатолия Смелянского.
«Для меня это личный удар, Игорь был частью нашей жизни. Получилось так, что он вел школу-студию 13 лет: ровно столько, сколько Олег Табаков и я сам. В страшном сне не мог представить, что переживу его. Он был заряжен на столетия, умный, веселый человек, которому пришлось вести школу в самые трудные годы, гораздо более трудные, чем выпали на долю Олега и мою. Он выстоял, он не сломался. Его никогда не забудут», — следует из отрывка письма, зачитанного Хабенским.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль «Башмачкин» по «Шинели» Н. В. Гоголя (агентство «Богис»). В Театре «Et cetera» был занят в спектаклях «Смуглая леди сонетов» (Часовой), «Шейлок» (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.
Золотовицкий также снимался в кино, в таких фильмах и сериалах, как «Три полуграции», «Не отрекаются любя», «Одесский пароход», «Неодинокие» и другие.
В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.