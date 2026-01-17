В Омске за первые 12 дней нового года на 47 рублей подорожала бутылка водки

В регионе за первые 12 дней 2026 года резко подорожала водка. По данным сервиса «Аймониторинг», стоимость бутылки «горячительного» напитка выросла на 47 рублей. Также рост цен продемонстрировали некоторые овощи.
Сервис оперативного мониторинга и анализа финансовых и социально-экономических показателей «Аймониторинг» опубликовал динамику цен на 12 января. Судя по данным сервиса, в Омской области заметно подорожала водка обыкновенного качества — стоимость поллитровки увеличилась на 5,9% (на 47,21 рублей). В рост пошли цены и на некоторые овощи и фрукты: морковь на 12,7% (на 3,72 рубля), яблоки на 7,9% (на 12,06 рублей), картофель на 7,2% (на 2,34 рубля), капуста белокочанная свежая на 5,7% (на 1,76 рублей). Также значительный рост продемонстрировала цена туалетного мыла — подорожание составило 7,7% (на 4,02 рубля).