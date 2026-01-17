В Омске за первые 12 дней нового года на 47 рублей подорожала бутылка водки

Сервис оперативного мониторинга и анализа финансовых и социально-экономических показателей «Аймониторинг» опубликовал динамику цен на 12 января. Судя по данным сервиса, в Омской области заметно подорожала водка обыкновенного качества — стоимость поллитровки увеличилась на 5,9% (на 47,21 рублей). В рост пошли цены и на некоторые овощи и фрукты: морковь на 12,7% (на 3,72 рубля), яблоки на 7,9% (на 12,06 рублей), картофель на 7,2% (на 2,34 рубля), капуста белокочанная свежая на 5,7% (на 1,76 рублей). Также значительный рост продемонстрировала цена туалетного мыла — подорожание составило 7,7% (на 4,02 рубля).