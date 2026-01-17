Ричмонд
Туристы из каких стран чаще всего посещали Узбекистан в 2025 году

Чаще всего в прошлом году в Узбекистан приезжали туристы из соседних стран — Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. По предварительным данным Национального комитета по статистике, в 2025 году Узбекистан с туристическими целями посетили в общей сложности 11,7 миллионов иностранных граждан.

Этот показатель увеличился на 3,7 миллионов человек или 46,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Чаще всего в Узбекистан приезжали туристы из соседних стран — Кыргызстана (3,3 млн), Таджикистана (2,7 млн) и Казахстана (2,7 млн). На четвертом месте — путешественники из России (984,4 тыс. человек).

В Топ-10 стран по количеству туристов, посетивших Узбекистан в прошлом году, также вошли:

Афганистан — 476,7 тыс.;

Туркменистан — 370 тыс.;

Китай — 278,9 тыс.;

Турция — 174,9 тыс.;

Индия — 80,8 тыс.;

Корея — 46,3 тыс. человек.