Туристы из каких стран чаще всего посещали Узбекистан в 2025 году

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. По предварительным данным Национального комитета по статистике, в 2025 году Узбекистан с туристическими целями посетили в общей сложности 11,7 миллионов иностранных граждан.
Этот показатель увеличился на 3,7 миллионов человек или 46,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Чаще всего в Узбекистан приезжали туристы из соседних стран — Кыргызстана (3,3 млн), Таджикистана (2,7 млн) и Казахстана (2,7 млн). На четвертом месте — путешественники из России (984,4 тыс. человек).
В Топ-10 стран по количеству туристов, посетивших Узбекистан в прошлом году, также вошли:
Афганистан — 476,7 тыс.;
Туркменистан — 370 тыс.;
Китай — 278,9 тыс.;
Турция — 174,9 тыс.;
Индия — 80,8 тыс.;
Корея — 46,3 тыс. человек.