Москва с опережением выполнила месячную норму по осадкам

Москва выполнила месячную норму по осадкам за первые две недели января. Об этом в своем Telegram-канале сообщила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Источник: Мослента

«За две недели января, стараниями южных циклонов, Москва выполнила месячную норму по осадкам. На ВДНХ выпало 48,5 миллиметра при норме 52 миллиметра, а в МГУ 60 миллиметров при норме 54 миллиметра», — заявила она.

Модели долгосрочных прогнозов показывают, что во второй половине января осадков в Москве выпадет немного, заключила специалист.

Ранее москвичей попросили подкармливать птиц в связи с прошедшими снегопадами. В кормушки можно положить семена диких трав, подсолнечника, зерна пшеницы и ячменя, кедровые орехи, фундук, желуди, засушенные ягоды рябины, боярышника, шиповника, отметил специалист, в редких случаях допустимо несоленое сало.