В Самаре восстановили движение троллейбусов № 17 и 18 по ул. Стара-Загора

В Самаре восстановили движение троллейбусов № 17 и 18 по участку улицы Стара-Загора. Теперь они вновь заезжают в 15-й микрорайон. Об этом в субботу, 17 января 2026 года, сообщил департамент транспорта Самары.
«Движение троллейбусов по улице Стара-Загора от проспекта Кирова до Березовой аллеи восстановлено», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, движение троллейбусов № 17 и 18 по участку улицы Стара-Загора приостановили 16 января из-за отсутствия напряжения в контактной сети. Электротранспорт временно курсировал до разворотного кольца и обратно, без заезда в 15-й микрорайон.