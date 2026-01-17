В Ростовской области в начале следующей рабочей недели не будут работать ТВ и радио

В Ростовской области с 19 по 21 января на телесетях пройдут плановые работы, что приведет к временному прекращению вещания федеральных каналов и радиостанций. Отключения затронут несколько районов региона, сообщили в РСТС.
В первый день, 19 января, вещание будет приостановлено в Таганроге и в поселке Конезавод имени Буденного Сальского района. Для жителей этих населенных пунктов трансляция будет недоступна в период с 8 утра до 17 часов.
На следующий день, 20 января, отключения коснутся Волгодонска, Каменска-Шахтинского и Ростова-на-Дону. В первых двух городах перерывы в эфире продлятся с 8:00 до 17:00, а в Донской столице — с 10 утра до 19 часов вечера. В Ростове-на-Дону также временно перестанут работать основные радиостанции.
В Морозовском районе сигнал пропадет 21 января в период времени с 8:00 до 17:00.
