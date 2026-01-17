Ричмонд
В Уфе снесли незаконный киоск

Он находился на Сельской Богородской.

Источник: Комсомольская правда

В Калининском районе Уфы в рамках борьбы с нестационарными торговыми объектами с истекшими сроками аренды земли снесли киоск. Он находился у дома № 61 по улице Сельской Богородской. Об этом сообщил глава Калининского района Газизьян Ахмедьянов.

— Перед тем как приступить к сносу предпринимателю направляется предписание о необходимости убрать нестационарный торговый объект самостоятельно в течение 10 дней. В случае неисполнения данного требования принимается решение о принудительном демонтаже, — пояснил чиновник.

Он добавил, что регламентирующие снос подобных киосков акты приняты «для улучшения жизнедеятельности города в современных условиях».

