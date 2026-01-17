Минздрав Беларуси определил, сколько наркотических средств произведут в 2026

Министерство здравоохранения определило объемы психотропов и наркотических средств может быть произведено, переработано и храниться юридическими лицами. Соответствующее постановление ведомства уже опубликовано на Национальном правовом портале. В перечень Минздрава включено 25 наименований наркотических средств, при этом квота на 14 из них определена в пределах одного грамма. Для веществ, которые применяются в медицине, квоты установлены в больших размерах, в ряде случаев исчисляются они в килограммах.