Роспотребнадзор предупредил воронежцев, где опасно окунаться на Крещение

Специалисты проверили воду в местах Воронежской области, подготовленных для крещенских купаний, и выяснили, что в четырех точках столицы Черноземья и еще в двух районах региона она не соответствует нормам. В воде нашли бактерии (кишечную палочку и другие микроорганизмы), которые могут вызвать инфекции. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора 16 января.