Роспотребнадзор предупредил воронежцев, где опасно окунаться на Крещение

Вода не прошла проверку на безопасность в шести купелях региона из-за вредных бактерий.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты проверили воду в местах Воронежской области, подготовленных для крещенских купаний, и выяснили, что в четырех точках столицы Черноземья и еще в двух районах региона она не соответствует нормам. В воде нашли бактерии (кишечную палочку и другие микроорганизмы), которые могут вызвать инфекции. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора 16 января.

Список мест в Воронеже, где купаться не рекомендуется:

— Водохранилище у санатория им. Горького.

— Водохранилище у Успенского собора.

— Река Усманка (микрорайон Боровое, ул. Пляжная, 1в).

— Озеро в микрорайоне Малышево (ул. Октябрьская, 297−299).

В Аннинском районе советуют воздержаться от ныряния в пгт Анна, в пруду «Тайвань» (верхний).

В Семилукском районе — в селе Перлевка, в точке у храма Серафима Саровского.

Даже в проверенных местах, по словам специалистов, большое скопление людей повышает риск инфекций. Чтобы не заболеть, санитары советуют соблюдать пять простых правил:

— Не глотайте воду — это самый быстрый способ подхватить кишечную инфекцию.

— Следите за кожей, и если на теле есть открытые раны или кожные болезни, в воду лучше не заходить.

— Болеете — оставайтесь дома, ведь при кашле, насморке или температуре купание только ухудшит состояние.

— Не пользуйтесь чужими предметами гигиены (в том числе полотенцами).

— Протрите руки и лицо антибактериальным средством до и после окунания.

Чтобы не переохладиться, подготовьте с собой большое сухое полотенце, комплект сухого сменного белья, термос с горячим сладким чаем — это лучший способ согреться изнутри.

Кстати, эксперты напомнили, что набирать святую воду в храмах нужно только в чистую посуду, предназначенную для пищевых продуктов.

