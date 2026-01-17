Правительство России утвердило время приезда скорой помощи за 20 минут

Бесплатная медицинская помощь в России в 2026 году будет оказываться более чем по 20 видам заболеваний и состояний. Согласно постановлению правительства РФ от 10 января, в перечень входят инфекционные и паразитарные болезни, новообразования, болезни эндокринной и нервной систем, крови и кровообращения, кожи и костно-мышечной системы, органов дыхания, пищеварения, а также мочеполовой системы, болезни глаз и ушей. Также бесплатную помощь окажут при травмах, отравлениях, беременности, родах, абортах и отдельных состояниях у детей в перинатальный период.