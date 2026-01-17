Ричмонд
Правительство России утвердило время приезда скорой помощи за 20 минут

Бригада скорой помощи в России должна доезжать до пациента за 20 минут с момента вызова. Информация об этом следует 17 января из постановления правительства РФ.

Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, с которым ознакомилось «РИА Новости», указанный лимит применяется при оказании экстренной медицинской помощи.

Как уточняет «Газета.Ru», региональные власти могут корректировать этот норматив в территориальных программах госгарантий, учитывая объективные факторы: транспортную доступность, плотность населения, климатические и географические особенности конкретной территории.

Бесплатная медицинская помощь в России в 2026 году будет оказываться более чем по 20 видам заболеваний и состояний. Согласно постановлению правительства РФ от 10 января, в перечень входят инфекционные и паразитарные болезни, новообразования, болезни эндокринной и нервной систем, крови и кровообращения, кожи и костно-мышечной системы, органов дыхания, пищеварения, а также мочеполовой системы, болезни глаз и ушей. Также бесплатную помощь окажут при травмах, отравлениях, беременности, родах, абортах и отдельных состояниях у детей в перинатальный период.