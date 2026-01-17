Ричмонд
Команда Лукашенко обыграла соперников из Гомельской области

МИНСК, 17 янв — Sputnik. Хоккейная дружина президента Беларуси Александра Лукашенко обыграла сегодня команду Гомельской области в матче Республиканской хоккейной лиги, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Счет встречи, которая прошла сегодня на «Олимпик-Арене», — 12:2 в пользу команды президента.

Уточняется, что хоккеисты президентской хоккейной дружины забили по четыре шайбы в каждом периоде. По одной шайбе во втором и третьем периодах забили гости из региона.

Это первый матч РХЛ в этом году — предыдущий состоялся в конце декабря 2025-го. Тогда младший сын главы государства Николай Лукашенко спас команду президента от поражения, сравняв счет на последних секундах.

Команда главы государства — 16-кратный победитель республиканского первенства на призы президентского клуба. Организаторами хоккейного турнира являются Президентский спортивный клуб, Минспорта и туризма и Мингорисполком.

