Уникальный случай зимовки птицы зафиксирован в Нижегородской области

Зимородок решил остаться на зиму в регионе.

Источник: Соцсети

Зимородки редко остаются зимовать в средней полосе России, поэтому зафиксированный случай зимовки этой птицы в Нижегородской области можно считать уникальным. Об этом на своей странице ВК сообщает Нижегородское отделение Союза охраны птиц России.

«Зимородки редко остаются на холодный сезон в средней полосе России, а в Нижегородской области это первый такой подтвержденный случай, так что событие можно назвать по-настоящему уникальным!», — пишут орнитологи.

Фотографию зимородка, который обосновался у незамерзающей части реки, опубликовала фотограф Полина Шальнева. Как отмечается в сообщении, птица решила остаться на зиму в том районе, где река в теплое время года служит зимородкам местом гнездовья.