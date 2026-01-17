Уникальный случай зимовки птицы зафиксирован в Нижегородской области

Зимородки редко остаются зимовать в средней полосе России, поэтому зафиксированный случай зимовки этой птицы в Нижегородской области можно считать уникальным. Об этом на своей странице ВК сообщает Нижегородское отделение Союза охраны птиц России.
«Зимородки редко остаются на холодный сезон в средней полосе России, а в Нижегородской области это первый такой подтвержденный случай, так что событие можно назвать по-настоящему уникальным!», — пишут орнитологи.
Фотографию зимородка, который обосновался у незамерзающей части реки, опубликовала фотограф Полина Шальнева. Как отмечается в сообщении, птица решила остаться на зиму в том районе, где река в теплое время года служит зимородкам местом гнездовья.