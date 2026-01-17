SHOT: задержанный на Гоа российский маньяк-аниматор признался в пяти убийствах

Другие отдыхающие на Гоа россияне рассказали SHOT, что за несколько часов до убийства видели мужчину, привлекавшего внимание странным поведением и видом. Он был одет в шубу и брюки с леопардовым принтом (температура в Арамболе сейчас доходит до 30 °C), с накрашенными глазами и блестками на лице, подолгу смотрел в одну точку и не реагировал на вопросы окружающих. Также его засняли во время совершения странных движений руками.