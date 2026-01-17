Ветеран Великой Отечественной войны Иван Ляшков отметил 100-летие

Юбиляр родился в деревне Озеро на территории нынешнего Семеновского округа, в то время входившей в состав Горьковской области. В 1943 году его призвали в Красную Армию. По завершении боевых действий Иван Андреевич продолжил службу в должности командира приборного взвода в составе отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона. Он принимал участие в операциях по ликвидации националистических вооружённых формирований на территориях Венгрии и Австрии.