Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детский дом из Омской области сообщил о погибшем на СВО своем воспитаннике

Прощание Валентином Дудоладовым, выросшем в муромцевском КУ «Петропавловский дом детства», пройдет 19 января в Омске.

Источник: Комсомольская правда

Печальной новостью о погибшем в зоне проведения СВО своем воспитаннике, поделились в казенном учреждении «Петропавловский дом детства». Информация опубликована на официальной странице детского дома в социальной сети «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем, что в зоне проведения СВО погиб наш выпускник Дудоладов Валентин. Наши искренние соболезнования родным и близким. Вечная память герою!», — говорится в некрологе учреждения.

Фото: официальная страница КУ «Петропавловский дом детства» vk.com/public202319525.

Также детский дом сообщил о месте и дате прощания с Валентином Дудоладовым. Оно состоится 19 января, в 10.00 часов, по адресу: город Омск, улица Мамина Сибиряка, дом 9.

Редакция КП-Омск выражает глубокие соболезнования родным и близким героически павшего Валентина Дудоладова.