Детский дом из Омской области сообщил о погибшем на СВО своем воспитаннике

Печальной новостью о погибшем в зоне проведения СВО своем воспитаннике, поделились в казенном учреждении «Петропавловский дом детства». Информация опубликована на официальной странице детского дома в социальной сети «ВКонтакте».
«С прискорбием сообщаем, что в зоне проведения СВО погиб наш выпускник Дудоладов Валентин. Наши искренние соболезнования родным и близким. Вечная память герою!», — говорится в некрологе учреждения.
Фото: официальная страница КУ «Петропавловский дом детства» vk.com/public202319525.
Также детский дом сообщил о месте и дате прощания с Валентином Дудоладовым. Оно состоится 19 января, в 10.00 часов, по адресу: город Омск, улица Мамина Сибиряка, дом 9.
Редакция КП-Омск выражает глубокие соболезнования родным и близким героически павшего Валентина Дудоладова.