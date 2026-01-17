Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсии более миллиона жителей Ростовской области увеличились на 7,6%

В Ростовской области средняя надбавка к пенсии составила 1709 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с начала этого года страховые пенсии 1 055 000 жителей проиндексированы на 7,6%. Об этом сообщили в региональном Отделении Социального фонда России.

Надбавка индивидуальна для каждого человека и зависит от размера его пенсии. По данным ведомства, в среднем прибавка составила 1709 рублей.

Важно, что с 2025 года индексация касается и работающих, и неработающих пенсионеров. Для тех, кто продолжает трудиться, действует особый механизм. Повышение применяется не к текущей выплате, а к установленному размеру пенсии, в который входят все пропущенные индексации. Это позволяет в итоге получить более существенную прибавку.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!

Читайте также.

В Ростовской области за год изменились цены на мясо и хлеб.

В Ростовской области несколько районов остались без воды из-за аварии.

В Ростове автоматически снимут начисления за тепло после аварии на ТЭЦ-2.