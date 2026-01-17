Пенсии более миллиона жителей Ростовской области увеличились на 7,6%

В Ростовской области с начала этого года страховые пенсии 1 055 000 жителей проиндексированы на 7,6%. Об этом сообщили в региональном Отделении Социального фонда России.
Надбавка индивидуальна для каждого человека и зависит от размера его пенсии. По данным ведомства, в среднем прибавка составила 1709 рублей.
Важно, что с 2025 года индексация касается и работающих, и неработающих пенсионеров. Для тех, кто продолжает трудиться, действует особый механизм. Повышение применяется не к текущей выплате, а к установленному размеру пенсии, в который входят все пропущенные индексации. Это позволяет в итоге получить более существенную прибавку.
