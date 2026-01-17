Ричмонд
Три крещенские купели в Башкирии не откроются из-за погодных условий

В Башкирии на Крещение будут открыты 97 купелей.

Источник: Комсомольская правда

В селах Мелеузовского района Башкирии три крещение купели не откроются 19 января из-за погодных условий. Об этом предупредил начальник Госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов.

Как уточнил глава ведомства, функционировать не будут купели на реке Белой в Зиргане, на водоеме «Святой источник» в Конаревке и на реке Ашкадар в Нордовке.

— Всего на территории республики будет организовано 98 купелей в 57 муниципалитетах, — добавил Первов.

Ранее «КП-Уфа» публиковала список купелей в башкирской столице, а также попросила советов у опытного моржа о том, как подготовиться к Крещенским купаниям.

