Три крещенские купели в Башкирии не откроются из-за погодных условий

В селах Мелеузовского района Башкирии три крещение купели не откроются 19 января из-за погодных условий. Об этом предупредил начальник Госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов.
Как уточнил глава ведомства, функционировать не будут купели на реке Белой в Зиргане, на водоеме «Святой источник» в Конаревке и на реке Ашкадар в Нордовке.
— Всего на территории республики будет организовано 98 купелей в 57 муниципалитетах, — добавил Первов.
Ранее «КП-Уфа» публиковала список купелей в башкирской столице, а также попросила советов у опытного моржа о том, как подготовиться к Крещенским купаниям.
