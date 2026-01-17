Голикова рассказала о восстановлении домов актеров в России

«Возрождение в регионах страны домов актеров. Я могу вам сказать, что с этого года, фактически сегодня, мы даем старт этой программе. Мы приступаем к восстановлению 11, это на ближайшие три года, домов актера», — сказала Голикова в ходе церемонии награждения деятелей культуры по случаю Дня Артиста.