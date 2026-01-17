Ростральные колонны и Лучи Победы зажгут в Петербурге в годовщину прорыва блокады

Кроме того, важную дату сопроводят огни на Ростральных колоннах. Факелы зажгут дважды: с 10:00 до полудня и с 19:00 до 22:00. А еще в цвета ленты Ленинградской Победы окрасятся Троицкий, Дворцовый мост и мост Бетанкура. Такая световая лента памяти над Невой послужит напоминанием о подвиге ленинградцев, не сдавших врагу город.