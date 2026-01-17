Ричмонд
Ростральные колонны и Лучи Победы зажгут в Петербурге в годовщину прорыва блокады

18 января исполнится 83 года со дня этого важного события.

Источник: Комсомольская правда

«Лучи Победы» зажгут в небе над Московским проспектом, а Ростральные колонны дважды загорятся 18 января в Петербурге. Все это устроят в честь 83-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, прожекторы символизируют мужество жителей и защитников города в самые тяжелые его годы. Лучи устремятся в небо над домами 207 и 224 по Московскому проспекту и скрестятся над площадью Победы.

— Световая инсталляция включится в 16:45 и будет работать до 9:30 19 января, — отметили в Смольном.

Кроме того, важную дату сопроводят огни на Ростральных колоннах. Факелы зажгут дважды: с 10:00 до полудня и с 19:00 до 22:00. А еще в цвета ленты Ленинградской Победы окрасятся Троицкий, Дворцовый мост и мост Бетанкура. Такая световая лента памяти над Невой послужит напоминанием о подвиге ленинградцев, не сдавших врагу город.