Жители Татарстана стали чаще самовольно менять газовое оборудование в квартирах

В целом по Татарстану за прошлый год абонентам-нарушителям было выдано около 12 тысяч предписаний, а в более чем 10 тысячах квартир пришлось временно прекратить подачу газа. Газоснабжение восстанавливается только после полного устранения всех выявленных нарушений силами квалифицированных специалистов.