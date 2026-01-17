Жители Татарстана стали чаще самовольно менять газовое оборудование в квартирах

В Татарстане нарастает проблема несанкционированного вмешательства жителей в газовое оборудование, что создает серьезные угрозы безопасности. Как сообщил на совещании в Доме правительства республики генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов, в 2025 году только в Казани и Альметьевске зафиксировано 42 случая самовольной замены газовых колонок в многоквартирных домах.
В целом по Татарстану за прошлый год абонентам-нарушителям было выдано около 12 тысяч предписаний, а в более чем 10 тысячах квартир пришлось временно прекратить подачу газа. Газоснабжение восстанавливается только после полного устранения всех выявленных нарушений силами квалифицированных специалистов.
Статистика показывает, что наибольшему риску подвержены жители старых домов. По словам Усманова, отравления угарным газом чаще всего происходят в пятиэтажных «хрущевках» со сроком эксплуатации более 60 лет. Особую опасность представляют общежития и дома, где газовые плиты находятся в местах общего пользования, что подразумевает свободный доступ к оборудованию и размывает личную ответственность проживающих.
В качестве комплексного решения проблемы, помимо усиления контроля за техническим обслуживанием, Усманов видит дегазификацию. Полный или частичный отказ от использования газа в таких зданиях, по его мнению, может кардинально снизить число происшествий и существенно повысить безопасность жильцов.