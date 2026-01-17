В России могут возродить круизы через Азовское море

«Возможно восстановление круизов через Азовское море в иностранные государства. Ранее существовал круиз по маршруту Мариуполь — Батуми. При условии восстановления или постройки пассажирского причала указанный маршрут может быть восстановлен», — говорится в документах.
В них также отмечается, что для осуществления таких круизов может использоваться судно «Мустай Карим».
На территории бассейна Азовского моря находятся восемь портов — Мариуполь, Ейск, Кавказ, Темрюк, Бердянск, Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог. При этом в правительственных документах уточняется, что специализированный причал для приема пассажирских судов есть только в Таганроге, а порты Ейска и Мариуполя утратили возможность приема таких судов.