В России могут возродить круизы через Азовское море

На территории бассейна Азовского моря находятся восемь портов — Мариуполь, Ейск, Кавказ, Темрюк, Бердянск, Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог. При этом в правительственных документах уточняется, что специализированный причал для приема пассажирских судов есть только в Таганроге, а порты Ейска и Мариуполя утратили возможность приема таких судов.