В России могут возродить круизы через Азовское море

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российские власти думают над возрождением зарубежных круизов через Азовское море, следует из документов правительства РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Возможно восстановление круизов через Азовское море в иностранные государства. Ранее существовал круиз по маршруту Мариуполь — Батуми. При условии восстановления или постройки пассажирского причала указанный маршрут может быть восстановлен», — говорится в документах.

В них также отмечается, что для осуществления таких круизов может использоваться судно «Мустай Карим».

На территории бассейна Азовского моря находятся восемь портов — Мариуполь, Ейск, Кавказ, Темрюк, Бердянск, Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог. При этом в правительственных документах уточняется, что специализированный причал для приема пассажирских судов есть только в Таганроге, а порты Ейска и Мариуполя утратили возможность приема таких судов.