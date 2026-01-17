Ричмонд
Количество нарушений на дорогах Москвы снизилось

Количество нарушений на дорогах Москвы за год снизилось на 6%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Количество нарушений на дорогах Москвы за год снизилось на 6%, сообщил столичный департамент транспорта.

«Дорожные камеры ЦОДД зафиксировали более 41 миллиона нарушений в 2025 году. Это на 6% меньше, чем в 2024», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале столичного дептранса.

По словам Ликсутова, которые приводятся в сообщении, количество нарушений снизилось по трем основным группам: превышение скоростного режима, нарушение разметки и пренебрежение водителями правилами безопасности.

В ведомстве отметили, что в местах установки камер число аварий снижается до 30%. При улучшении ситуации на участке комплексы фотовидеофиксации перераспределяют в места, где нужен дополнительный контроль.