Количество нарушений на дорогах Москвы снизилось

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Количество нарушений на дорогах Москвы за год снизилось на 6%, сообщил столичный департамент транспорта.
«Дорожные камеры ЦОДД зафиксировали более 41 миллиона нарушений в 2025 году. Это на 6% меньше, чем в 2024», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале столичного дептранса.
По словам Ликсутова, которые приводятся в сообщении, количество нарушений снизилось по трем основным группам: превышение скоростного режима, нарушение разметки и пренебрежение водителями правилами безопасности.
В ведомстве отметили, что в местах установки камер число аварий снижается до 30%. При улучшении ситуации на участке комплексы фотовидеофиксации перераспределяют в места, где нужен дополнительный контроль.