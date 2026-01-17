В ДТП, произошедшем сегодня в Омске, серьезно пострадал 13-летний мальчик

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что в районе дома № 33 по улице Лукашевича, водитель автомобиля «Шевроле» — 39-летний мужчина — допустил столкновение с автомобилем «Чери» под управлением 47-летнего водителя. В результате ДТП экстренная медицинская помощь понадобилась 13-летнему мальчику, который был пассажиром автомобиля «Шевроле». Полиция устанавливает окончательно причины и обстоятельства происшествия.