В ДТП, произошедшем сегодня в Омске, серьезно пострадал 13-летний мальчик

После произошедшей аварии, ребенку пришлось вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 17 января, произошла серьезная автомобильная авария в Кировском округе. В результате ДТП скорая медицинская помощь понадобилась пассажиру одного из автомобилей — 13-летнему мальчику.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что в районе дома № 33 по улице Лукашевича, водитель автомобиля «Шевроле» — 39-летний мужчина — допустил столкновение с автомобилем «Чери» под управлением 47-летнего водителя. В результате ДТП экстренная медицинская помощь понадобилась 13-летнему мальчику, который был пассажиром автомобиля «Шевроле». Полиция устанавливает окончательно причины и обстоятельства происшествия.