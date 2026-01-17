Хоккейная команда Лукашенко забросила команде Гомельской области 12 шайб за матч

В субботу, 17 января 2026 года, состоялся хоккейный матч между командой президента Беларуси Александра Лукашенко и дружиной из Гомельской области. Поединок закончился более чем уверенной победой президентской команды со счетом 12 — 2.
«Интересный факт — у команды Первого по четыре гола в каждом периоде», — отметил телеграм-канал «Пул Первого».
Добавим, что этот же телеграм-канал с юмором вспомнил происшествие, случившееся 27 декабря 2025 года, когда команда Лукашенко играла с командой Брестской области.
Как мы писали, тогда в президента въехал игрок его же команды Ярослав Чуприс (о том, как инцидент чуть позже прокомментировал Лукашенко — вот тут).
В матче, который проходил в субботу, 17 января, Ярослав Чуприс также принимал участие.
«Всем, кто переживал за 68 номер. Чуприс сегодня не в СИЗО КГБ — на льду», — пошутили в «Пул Первого».
К слову, Ярослав Чуприс забил одну из 12 шайб: «М — мотивация», — улыбнулся названный телеграм-канал.
К слову, ранее все тот же Ярослав Чуприс рассказал о том, как часто президент Лукашенко пропускает тренировки хоккейной команды (тут про это).
