Симоньян предупредила своих подписчиков о мошенниках

Симоньян предупредила о создающих фейковые каналы от ее имени мошенниках.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предупредила своих подписчиков о мошенниках, создающих фейковые каналы от её имени.

«Дорогие подписчики, снова предупреждаю вас о мошенниках. Ни я, ни мои помощники не ведем никаких закрытых каналов», — написала Симоньян в Telegram.

Она напомнила, что у неё есть только три официальных канала в Telegram: основной — @margaritasimonyan, домашний — @msimonyan и канал о литературе и истории — @msimonyan_literature. Политический и домашний каналы также представлены в мессенджере MAX.

«Все остальные — фейки. Не подписывайтесь на жулье и не дайте себя обмануть», — заключила Симоньян.

