МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предупредила своих подписчиков о мошенниках, создающих фейковые каналы от её имени.
«Дорогие подписчики, снова предупреждаю вас о мошенниках. Ни я, ни мои помощники не ведем никаких закрытых каналов», — написала Симоньян в Telegram.
Она напомнила, что у неё есть только три официальных канала в Telegram: основной — @margaritasimonyan, домашний — @msimonyan и канал о литературе и истории — @msimonyan_literature. Политический и домашний каналы также представлены в мессенджере MAX.
«Все остальные — фейки. Не подписывайтесь на жулье и не дайте себя обмануть», — заключила Симоньян.