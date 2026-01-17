Ричмонд
Ребенок пострадал при ДТП с легковушкой в Уфе

В Уфе водитель на «Фольксвагене Поло» сбил 13-летнего школьника.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе 13-летнего школьника сбил автомобиль. ДТП случилось накануне, 16 января, в четвертом часу дня на улице майора Доставалова. Об этом сообщила городская ГАИ.

По данным дорожной полиции, наезд на подростка совершил 26-летний водитель «Фольксвагена Поло». Ребенок получил различные травмы. Ему оказали медпомощь и отпустили домой. ГАИ по факту инцидента проводит административное расследование.

