В Петербурге в годовщину прорыва блокады зажгут факелы Ростральных колонн

«Световая “лента памяти” над Невой станет напоминанием о подвиге жителей осажденного Ленинграда, выстоявших в нечеловеческих условиях и не сдавших город врагу. Это также дань памяти бойцам Ленинградского и Волховского фронтов, которые 18 января 1943 года пробили сухопутный коридор между городом и Большой землёй. Они разорвали блокадное кольцо, приблизили день Великой Победы. В иллюминации, которая зажжется на главных мостах Северной столицы, символичен каждый оттенок. Оливковый олицетворяет торжество воинской доблести и славы, а ярко-зеленый — жизнь, пробившуюся сквозь боль, голод, холод и разрушения», — приводятся в сообщении слова губернатора Петербурга Александра Беглова.