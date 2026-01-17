В Ленинградский зоопарк привезли гималайских моналов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — РИА Новости. Пару гималайских моналов привезли в Ленинградский зоопарк, сообщает учреждение.
«В Ленинградский зоопарк приехала пара гималайских моналов. Эти представители семейства фазановых обитают в высокогорье Центральной Азии (Тибет, Гималаи, предгорье Эвереста) на высоте до 5 тысяч метров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что птиц привезли в 2025 году из Московского зоопарка. Они уже прошли карантин, и сейчас их могут увидеть посетители Ленинградского зоопарка.
«Самцы окрашены очень ярко и привлекательно. Их оперение играет зеленым, медным и фиолетовым металликом, на голове есть выраженный хохолок. Самка меньше по размерам и отличается по цветовой гамме. Ее скромное, буро-серое оперение позволяет оставаться незаметной для хищников во время насиживания кладки яиц», — отмечается в сообщении.
Летом эти птицы живут на крутых скалистых склонах и горных разнотравных лугах, поднимаясь вплоть до границы снегов в горах, а зимой спускаются в хвойные и смешанные леса с зарослями рододендронов и бамбука.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. В настоящее время Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.