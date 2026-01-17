Ричмонд
Москалькова рассказала об условиях содержания курских жителей на Украине

Москалькова: условия содержания 12 курян на Украине неудовлетворительны.

Источник: © РИА Новости

ЖЕНЕВА, 17 янв — РИА Новости. Условия содержания 12 удерживаемых на Украине жителей Курской области неудовлетворительны, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она рассказала, что куряне стали присылать фотографии еды, которая «просто неприемлема».

«Это некачественная еда, одна из женщин нам пишет: “вот каша и чай — это единственное, чем мы питаемся”. Это, конечно, совершенно недопустимо. Так что один из вопросов наших переговоров (с МККК) — это возвращение курских жителей», — сказала она журналистам в Женеве.

По словам омбудсмена, российская сторона просит представителей Международного комитета Красного Креста посещать их и оказывать им помощь.

«Надо сказать, что они выполняют эти обязанности. Но последние жалобы побудили нас поставить в повестку (встречи с МККК — ред.) в качестве одного из вопросов условия содержания и обеспечения необходимым этих людей. Они содержатся в пункте временного размещения. Они не могут это помещение покидать. Они не могут куда-то выехать, у них для этого и документов нет, и денег нет, они фактически получаются заложниками этой ситуации», — сказала она.

В ноябре 2025 года Москалькова сообщала, что в Сумской области продолжают удерживать 12 жителей Курской области.

