Чат-бот в MAX для записи к врачу запустили в Краснодарском крае

Жители Кубани могут записаться на прием в врачу через чат-бот в MAX.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае расширили возможности дистанционной записи на прием к специалистам. Теперь жители региона могут забронировать время визита к врачу через специальный чат-бот в мессенджере MAX.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края, запуск новой площадки — часть планомерной работы по повышению доступности медицинской помощи. Ежегодно в регионе фиксируется около 4,5 миллионов обращений через электронные сервисы.

«Онлайн-запись к врачу давно стала неотъемлемой частью повседневной жизни многих людей, обеспечивая удобство и экономию времени. Запуск новой площадки позволит жителям еще проще и быстрее получать необходимую помощь», — отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Для записи через новый канал необходимо:

1. Открыть мессенджер MAX.

2. Найти чат-бот «Запись к врачу Краснодарский край».

3. Нажать кнопку «Получить услугу».

4. Пройти авторизацию через «Госуслуги».

5. Выбрать нужную поликлинику, специалиста и время приема, после чего подтвердить запись.

Статистика подтверждает рост востребованности таких сервисов у кубанцев. Если в 2020 году через портал «Госуслуги» к врачам записались 1,3 миллиона человек, то по итогам 2025 года это число достигло 4,3 миллиона. Кроме того, более 1,5 тысяч человек ежедневно используют региональный сервис «Кубань-онлайн» для записи в медучреждения.