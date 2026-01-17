Чат-бот в MAX для записи к врачу запустили в Краснодарском крае

Статистика подтверждает рост востребованности таких сервисов у кубанцев. Если в 2020 году через портал «Госуслуги» к врачам записались 1,3 миллиона человек, то по итогам 2025 года это число достигло 4,3 миллиона. Кроме того, более 1,5 тысяч человек ежедневно используют региональный сервис «Кубань-онлайн» для записи в медучреждения.