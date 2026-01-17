Чат-бот в MAX для записи к врачу запустили в Краснодарском крае

В Краснодарском крае расширили возможности дистанционной записи на прием к специалистам. Теперь жители региона могут забронировать время визита к врачу через специальный чат-бот в мессенджере MAX.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края, запуск новой площадки — часть планомерной работы по повышению доступности медицинской помощи. Ежегодно в регионе фиксируется около 4,5 миллионов обращений через электронные сервисы.
«Онлайн-запись к врачу давно стала неотъемлемой частью повседневной жизни многих людей, обеспечивая удобство и экономию времени. Запуск новой площадки позволит жителям еще проще и быстрее получать необходимую помощь», — отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Евгений Филиппов.
Для записи через новый канал необходимо:
1. Открыть мессенджер MAX.
2. Найти чат-бот «Запись к врачу Краснодарский край».
3. Нажать кнопку «Получить услугу».
4. Пройти авторизацию через «Госуслуги».
5. Выбрать нужную поликлинику, специалиста и время приема, после чего подтвердить запись.
Статистика подтверждает рост востребованности таких сервисов у кубанцев. Если в 2020 году через портал «Госуслуги» к врачам записались 1,3 миллиона человек, то по итогам 2025 года это число достигло 4,3 миллиона. Кроме того, более 1,5 тысяч человек ежедневно используют региональный сервис «Кубань-онлайн» для записи в медучреждения.