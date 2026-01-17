Ричмонд
Ожидают ли Молдову веерные отключения электричества: Почему энергетическая безопасность страны в очередной раз оказалось под угрозой

На фоне чрезвычайных мер в энергетическом секторе Украины оператор энергосистемы Moldelectrica выступил с разъяснениями.

Источник: Комсомольская правда

Ситуация с электроснабжением в Молдове: что важно знать.

На фоне чрезвычайных мер в энергетическом секторе Украины оператор энергосистемы Moldelectrica сообщает: на территории Молдовы отключения или ограничения подачи электроэнергии для населения и бизнеса в настоящее время не планируются.

Национальная энергосистема функционирует стабильно и без сбоев, находится под круглосуточным контролем, а распределение электроэнергии осуществляется в полном соответствии с требованиями энергетической безопасности.

Компания находится в постоянном взаимодействии с региональными операторами и профильными структурами, чтобы гарантировать надёжную работу сетей электропередачи с учётом текущей обстановки в регионе.

Потребителей просят рационально подходить к использованию электроэнергии, особенно в часы максимальной нагрузки, чтобы сохранить баланс между выработкой и потреблением.

У оператора подготовлены резервные планы и оперативные сценарии на случай внештатных ситуаций, что позволяет при необходимости быстро принять меры для защиты устойчивости электроснабжения.