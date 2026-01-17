Четвертая кольцевая линия метро в Минске планируется с 15 станциями

Минский метрополитен, как пишет sb.by, поделился обновленной схемой развития подземки.
Если сравнить ее с ранее публиковавшимися метрополитеном схемами, то на новой нет, скажем, станций за нынешними конечными на каждой из линий. Это «Смоленская», «Щомыслица», «Красный Бор» и «Шабаны». Но «Минскметропроект» ранее высказывался о планах продления синей и красной линий метро.
— Такую работу пока не ведут. Метро развивается в соответствии с текущей градостроительной ситуацией и потребностями жителей, — объяснял главный инженер предприятия Георгий Протасов.
— Подземка — высокоскоростной транспорт, который не должен ездить в «чистом поле».
Вместе с тем, специалисты и не отвергали эти станции в качестве перспективных.
Впрочем, вполне вероятно, что это далеко не финальная схема, она в статье названного источника подписана следующим образом: «Одна из предполагаемых схем развития метрополитена».
Что касается кольцевой линии метро, то пока планируется, что состоять она будет из 15 станций. Ранее речь шла о 17 или 16 станциях, шесть из которых станут пересадочными на уже действующие линии.
Подготовка к строительству четвертой кольцевой линии начнется, как планируется, уже в 2027 году. Вероятнее всего начнут метростроевцы от возводимой станции «Парк Дружбы народов» (в районе площади Бангалор) в сторону микрорайона Веснянка.