Четвертая кольцевая линия метро в Минске планируется с 15 станциями

Если сравнить ее с ранее публиковавшимися метрополитеном схемами, то на новой нет, скажем, станций за нынешними конечными на каждой из линий. Это «Смоленская», «Щомыслица», «Красный Бор» и «Шабаны». Но «Минскметропроект» ранее высказывался о планах продления синей и красной линий метро.