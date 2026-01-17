В Тульскую область доставили орла-могильника из Калининграда

В Тульскую область отправили редкого орла-могильника из Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Птица была направлена в Региональный общественный фонд «Сапсан», занимающийся охраной редких видов птиц. Перевозчиком выступила калининградская компания, специализирующаяся на разведении и содержании экзотических и декоративных животных.
Перед тем, как отправить орла в путешествие, были выполнены все необходимые ветеринарные и санитарные мероприятия, а также проведена подготовка птицы к предстоящему перелету.